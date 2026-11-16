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16.11.2026 06:31:29
Kwang Myung Electric Engineering stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kwang Myung Electric Engineering hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -24,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kwang Myung Electric Engineering ein EPS von -6,000 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 61,91 Prozent zurück. Hier wurden 11,65 Milliarden KRW gegenüber 30,60 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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