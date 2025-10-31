Kweichow Moutai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kweichow Moutai gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,35 CNY. Im Vorjahresviertel waren 15,23 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 39,81 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,67 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 16,27 CNY sowie einen Umsatz von 40,58 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at