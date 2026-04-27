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27.04.2026 06:31:29
Kweichow Moutai gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kweichow Moutai hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,76 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,38 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Kweichow Moutai 54,70 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 21,88 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 54,08 Milliarden CNY taxiert.
Redaktion finanzen.at
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