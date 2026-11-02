Kweichow Moutai gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kweichow Moutai hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,96 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,35 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,01 Milliarden CNY – ein Plus von 3,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kweichow Moutai 39,81 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at