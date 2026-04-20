Kweichow Moutai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kweichow Moutai präsentierte in der am 17.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,13 CNY gegenüber 20,22 CNY im Vorjahresquartal.

Kweichow Moutai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,15 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,02 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,81 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 40,94 Milliarden CNY geschätzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 65,66 CNY beziffert, während im Vorjahr 68,64 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 145,18 Milliarden CNY – eine Minderung um 1,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 147,64 Milliarden CNY eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 69,15 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 176,85 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at