Kweichow Moutai: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kweichow Moutai präsentierte in der am 15.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,81 CNY gegenüber 14,80 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Kweichow Moutai im vergangenen Quartal 37,58 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kweichow Moutai 39,65 Milliarden CNY umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 14,46 CNY sowie einem Umsatz von 37,58 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at