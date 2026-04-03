KwikClick stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KwikClick hat am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 662,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,340 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KwikClick -0,400 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 706,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,29 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,16 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at