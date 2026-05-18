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18.05.2026 06:31:29
KwikClick stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KwikClick ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KwikClick die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal hat KwikClick 0,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 223,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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