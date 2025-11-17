KwikClick: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KwikClick hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 700 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at