KWS SAAT Aktie
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
|Umsatz steigt
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11.11.2026 11:49:39
KWS-Aktie gibt ab: Prognose für 2026/27 bestätigt – Auftakt wie üblich mit operativem Verlust
Die im SDAX notierte Aktie sank im frühen Handel auf ein Tief seit März. Via XETRA geht es für die KWS-Aktie zeitweise 2,94 Prozent auf 66,00 Euro nach unten. Das ohnehin sehr volatile Papier ist seit einem Zwischenhoch Anfang September wieder im Sinkflug, seit dem Jahreshoch im Mai bei fast 81 Euro hat der Kurs sogar um fast ein Fünftel nachgegeben. Seit dem Jahreswechsel steht der Anteilsschein mittlerweile fast 4 Prozent im Minus. Auf Sicht von drei Jahren sitzen Anleger gleichwohl noch auf Gewinnen von rund einem Viertel.
In den drei Monaten bis Ende September schrieb KWS Saat einen Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 27 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Einbeck mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern noch ein positives operatives Ergebnis von fast 5 Millionen erzielt. Damals profitierte KWS aber auch von einem Sondereffekt durch den Verkauf von Lizenzrechten im Zusammenhang mit seinem veräußerten nordamerikanischen Maisgeschäft. In den Jahren davor hatte KWS im ersten Quartal operativ immer in der Verlustzone gesteckt.
Baader-Analyst Volker Bosse sprach in einem ersten Kommentar von einem "alles in allem soliden Start in das Jahr", auch wenn die Zahlen gemischt ausgefallen seien. Das konzernweit schlechtere operative Ergebnis sieht er vor allem dem wichtigen Zuckerrübensegment geschuldet, in dem höhere Forschungs- und Entwicklungskosten belastet hätten. Dagegen hob der Experte insbesondere die gute Entwicklung im Geschäft mit Getreide- und Gemüsesaat hervor - letzteres baut KWS aus.
Unter dem Strich wies der Konzern für das Berichtsquartal mit 37,7 Millionen Euro einen fast viermal so hohen Verlust aus wie ein Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte hingegen um knapp vier Prozent auf 236,5 Millionen Euro.
Jedoch ist das erste Quartal beim Unternehmen in der Regel saisonal schwach, da sich die Kernmärkte des Unternehmens auf der Nordhalbkugel befinden und die Hauptumsatzträger wie Mais- und Zuckerrübensaatgut erst im Frühjahr gesät werden. Der Jahresstart trägt den Angaben zufolge in der Regel nur 15 Prozent zum Gesamterlös bei.
Finanzvorstand Jörn Andreas zeigte sich daher zufrieden. "Wir sind insbesondere durch ein starkes Rapsgeschäft operativ gut ins neue Geschäftsjahr gestartet", sagte er und ergänzte. "In einem weiterhin angespannten Agrarumfeld sehen wir uns daher auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen."
Demnach soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - um rund 3 Prozent zulegen. Das Wachstum läge damit am unteren Rand des mittelfristig angepeilten Korridors von 3 bis 5 Prozent. Die Marge, gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), wird dabei in Übereinstimmung mit den Mittelfristzielen bei 19 bis 20 Prozent erwartet.
/tav/zb
EINBECK (dpa-AFX)
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