KWS SAAT Aktie

KWS SAAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Siebte Generation 13.03.2026 11:57:00

KWS SAAT-Aktie: CEO Büchting bleibt bis 2032 - Aktie tiefer

KWS SAAT-Aktie: CEO Büchting bleibt bis 2032 - Aktie tiefer

Der Saatguthersteller KWS SAAT will seinen Vorstandssprecher Felix Büchting noch bis ins nächste Jahrzehnt an seiner Spitze halten.

Der Aufsichtsrat verlängerte Büchtings Vertrag bis Ende 2032, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Einbeck mitteilte. Der Vertrag wäre sonst Ende 2026 ausgelaufen. Der 1974 geborene Manager gehört zur siebten Generation der Gründerfamilie von KWS SAAT. Seit 2019 gehört er dem Vorstand an, seit 2023 ist er dessen Sprecher.

"In seiner Zeit im Vorstand hat Felix Büchting maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln", sagte Aufsichtsratschef Hagen Duenbostel und nannte unter anderem den Einstieg in das Gemüsesaatgutgeschäft und dessen Ausbau. KWS sei und bleibe ein familiengeprägtes Unternehmen. In diesem Jahr wird es 170 Jahre alt.

Die KWS SAAT-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,76 Prozent auf 64,90 Euro nach.

/stw/stk

EINBECK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

KWS SAAT-Aktie höher: Umsatz schwächelt - Verlust sinkt dank Spartenverkauf

Bildquelle: KWS Saat

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten