KWS SAAT-Aktie in Grün: KWS SAAT hebt nach Umsatzplus im Quartal Prognose an

Im laufenden Geschäftsjahrs 2022/23 (per 30. Juni) soll nun der Umsatz soll auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - um 10 bis 12 Prozent steigen, wie KWS SAAT am Montag bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal mitteilte. Zuvor hatte das Unternehmen hier einen Anstieg bis zu 9 Prozent im Visier. Von den Erlösen soll weiterhin ein Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 10 und 11 (Vorjahr: 10,1) Prozent hängen bleiben.

Im ersten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Fünftel auf 266 Millionen Euro zu. Der operative Verlust (Ebit) reduzierte sich von 42,1 Millionen Euro im Vorjahr auf 33,1 Millionen Euro. Im ersten Quartal fällt üblicherweise ein Verlust an. Unter dem Strich erhöhte sich das Minus um knapp sieben Prozent auf 46,2 Millionen Euro. Unter anderem ging das Finanzergebnis aufgrund erhöhter Zinsaufwendungen in Brasilien und der Türkei zurück.

Die Aktie von KWS SAAT steigt am Montag auf XETRA zeitweise um 0,81 Prozent auf 62,60 Euro.

/mne/stk

EINBECK (dpa-AFX)