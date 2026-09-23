KWS SAAT Aktie
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
|Dividende vor Anpassung
|
23.09.2026 07:33:39
KWS SAAT-Aktie: Konzern peilt wieder Erlöswachstum an
Auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, sollen die Erlöse um rund drei Prozent zulegen, teilte der Saatguthersteller KWS SAAT am Mittwoch in Einbeck mit. Das ist das untere Ende des Umsatzziels für 2028. Im vergangenen Geschäftsjahr schrumpfte der organische Erlös des SDAX-Konzerns um ein Prozent auf 1,63 Milliarden Euro.
Vom Umsatz sollen als operatives Ergebnis (Ebitda) 19 bis 20 Prozent hängen bleiben. Im Geschäftsjahr bis Ende Juni betrug die operative Marge 21,1 Prozent. Darin enthalten war allerdings ein positiver Sondereffekt von 29 Millionen Euro aus dem Verkauf von Lizenzrechten im Rahmen des Verkaufs des nordamerikanischen Maisgeschäftes. Bereinigt um diesen Effekt ging die Marge von 20,4 auf 19,3 Prozent zurück.
Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um 2,1 Prozent auf 343,1 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 158,4 Millionen Euro nach 140 Millionen. Die Dividende soll um fünf Cent auf 1,30 Euro je Aktie steigen.
/mne/jha/
EINBECK (dpa-AFX)
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Bildquelle: KWS Saat
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