KWS SAAT Aktie

KWS SAAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlenwerk 12.05.2026 12:29:00

KWS SAAT-Aktie sinkt: Währungseffekte belasten - EBITDA wächst dennoch

KWS SAAT-Aktie sinkt: Währungseffekte belasten - EBITDA wächst dennoch

Frühere Auslieferungen haben dem Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS SAAT in den vergangenen Monaten Wachstum verschafft.

Gegenwind kam von der Abwertung der Türkischen Lira und des US-Dollar zum Euro. Die Bedingungen auf den Agrarmärkten blieben herausfordernd, teilte das Unternehmen am Dienstag in Einbeck mit und verwies auf niedrige Preise für Agrarrohstoffe. An seinen im Februar gestutzten Jahreszielen hält der Vorstand fest, was an der Börse nicht gut ankam.

Die im SDAX gelistete KWS SAAT

Ein Aktienhändler wies nun darauf hin, dass die operative Marge die durchschnittliche Markterwartung im abgelaufenen Geschäftsquartal recht deutlich übertroffen habe. Der unveränderte Zielkorridor für die Marge im Geschäftsjahr 2025/26 liege aber unter den Erwartungen von Analysten.

Der Umsatz KWS stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2025/26 (30. Juni) verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 2,6 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wenn man Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen herausrechnet. Nominal war das Plus noch kleiner. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben knapp 387 Millionen Euro und damit gut 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach Steuern wuchs der Gewinn um 8,5 Prozent auf 220 Millionen Euro.

Mitte Februar hatte KWS seine Jahresziele gesenkt. Seitdem erwartet das Management um Chef Felix Büchting auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Davon sollen als operatives Ergebnis (Ebitda) 19 bis 21 Prozent hängen bleiben, wobei das Unternehmen einen positiven Sondereffekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts ausklammert. Die KWS Saat-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,72 Prozent tiefer bei 75,10 Euro.

/lew/zb

EINBECK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

KWS SAAT-Aktie höher: Umsatz schwächelt - Verlust sinkt dank Spartenverkauf

Bildquelle: KWS Saat

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

mehr Analysen
11:52 KWS SAAT Add Baader Bank
16.02.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
16.02.26 KWS SAAT Buy Warburg Research
12.02.26 KWS SAAT Add Baader Bank
12.02.26 KWS SAAT Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,60 0,00% KWS SAAT SE & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen