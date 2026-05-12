KWS SAAT Aktie
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
|Zahlenwerk
|
12.05.2026 12:29:00
KWS SAAT-Aktie sinkt: Währungseffekte belasten - EBITDA wächst dennoch
Die im SDAX gelistete KWS SAAT
Ein Aktienhändler wies nun darauf hin, dass die operative Marge die durchschnittliche Markterwartung im abgelaufenen Geschäftsquartal recht deutlich übertroffen habe. Der unveränderte Zielkorridor für die Marge im Geschäftsjahr 2025/26 liege aber unter den Erwartungen von Analysten.
Der Umsatz KWS stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2025/26 (30. Juni) verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 2,6 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wenn man Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen herausrechnet. Nominal war das Plus noch kleiner. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben knapp 387 Millionen Euro und damit gut 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach Steuern wuchs der Gewinn um 8,5 Prozent auf 220 Millionen Euro.
Mitte Februar hatte KWS seine Jahresziele gesenkt. Seitdem erwartet das Management um Chef Felix Büchting auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Davon sollen als operatives Ergebnis (Ebitda) 19 bis 21 Prozent hängen bleiben, wobei das Unternehmen einen positiven Sondereffekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts ausklammert. Die KWS Saat-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,72 Prozent tiefer bei 75,10 Euro.
/lew/zb
EINBECK (dpa-AFX)
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