KWS SAAT-Aktie tiefrot: Konzern peilt wieder Erlöswachstum an

Bei der Rentabilität erwartet das Unternehmen KWS SAAT im laufenden Jahr jedoch keine großen Sprünge. "Im Geschäftsjahr 2025/2026 wurde erneut deutlich, wie angespannt das Umfeld für die Landwirtschaft weltweit bleibt", sagte Vorstandssprecher Felix Büchting am Mittwoch laut einer Mitteilung. Klimatische Extreme, zunehmender Krankheitsdruck und schwankende Agrarmärkte stellten Landwirte vor große Herausforderungen.

Die schwachen Resultate des Saatgutkonzerns für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Volker Bosse von der Baader Bank am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der solide Ausblick auf 2026/27 bleibe unter den Konsensschätzungen. Der Ausblick des Saatgutherstellers dürfte Anlegern kaum reichen für eine bessere Stimmung, vor allem nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien, erklärte ein Händler in einer ersten Reaktion.

Für das laufende Jahr peilt der Saatguthersteller einen Umsatzzuwachs auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, von rund drei Prozent an. Das ist das untere Ende des Umsatzziels für 2028. Bis dahin strebt das Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzplus von drei bis fünf Prozent an.

Im vergangenen Geschäftsjahr schrumpfte der Erlös des SDAX-Konzerns organisch um ein Prozent auf 1,63 Milliarden Euro. Das Unternehmen begründete dies vor allem mit dem Rückgang der Anbauflächen von Zuckerrüben und Mais.

Vom Umsatz sollen im laufenden Geschäftsjahr als operatives Ergebnis (Ebitda) 19 bis 20 Prozent hängen bleiben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende Juni betrug die operative Marge 21,1 Prozent. Darin enthalten war allerdings ein positiver Sondereffekt von 29 Millionen Euro aus dem Verkauf von Lizenzrechten im Rahmen der Veräußerung des nordamerikanischen Maisgeschäftes. Bereinigt um Sondereffekte ging die Marge von 20,4 auf 19,3 Prozent zurück.

Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um 2,1 Prozent auf 343,1 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb aber ein Gewinn von 158,4 Millionen Euro nach 140 Millionen ein Jahr zuvor, auch dank eines deutlich verbesserten Finanzergebnisses. Die Dividende soll im Vergleich zum Vorjahr um fünf Cent auf 1,30 Euro je Aktie steigen.

KWS SAAT fallen - Geschäftszahlen enttäuschen nach Kursanstieg

Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von KWS SAAT haben den Höhenflug der Aktien des Saatgutherstellers am Mittwoch jäh gestoppt. Der Kurs brach kurz nach dem Handelsstart im Tief auf unter 70 Euro ein.

Rund eine Stunde nach dem Handelsstart notierten die Papiere mit einem Minus von noch gut sieben Prozent auf 73 Euro zwar immer noch am Ende des kaum veränderten Nebenwerte-Index SDAX. Sie hielten sich aber über der 200-Tage-Linie. Zuletzt ging es für das Papier via XETRA um 9,54 Prozent nach unten auf 71,10 Euro. Ein Rutsch unter diesen Indikator der längerfristigen Entwicklung würde das Chartbild eintrüben.

Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) von KWS SAAT blieben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurück. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank bezeichnete den Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2026/27 zwar als solide, allerdings liege dieser auch unter den Konsensschätzungen.

Auch der Ausblick des Saatgutherstellers dürfte Anlegern kaum reichen für eine bessere Stimmung, vor allem nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien, konstatierte auch ein Händler. Der Aktienkurs hatte vom Zwischentief Mitte Juni bis zum Schlusskurs vom Dienstag um rund ein Fünftel zugelegt. Vom März-Tief ausgehend summierten sich die Gewinne sogar auf rund ein Viertel. Der damals gestartete Aufwärtstrend würde - auf Basis der aktuellen Kurse - bei einem Rutsch unter gut 69 Euro wackeln.

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EINBECK (dpa-AFX)