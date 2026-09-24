24.09.2026 06:31:28

KWS SAAT SE präsentierte Quartalsergebnisse

KWS SAAT SE äußerte sich am 23.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

KWS SAAT SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,80 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,080 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KWS SAAT SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 278,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 332,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,87 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 7,16 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,63 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,68 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 5,29 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,65 Milliarden EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at

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