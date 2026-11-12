KWS SAAT SE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KWS SAAT SE hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 236,5 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 228,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at