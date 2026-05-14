KWS SAAT SE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KWS SAAT SE präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,49 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KWS SAAT SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 937,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 927,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at