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10.11.2026 06:31:29
KYCOM informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
KYCOM hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
KYCOM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28,83 JPY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat KYCOM 1,79 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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