KYCOM: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KYCOM hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,22 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 11,04 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1,78 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at