Kyeryong Construction Industrial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kyeryong Construction Industrial hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3897,46 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1478,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 779,56 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 776,48 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 10951,02 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5350,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 10,27 Prozent auf 3 169,36 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2 843,93 Milliarden KRW gelegen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 9493,00 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2 791,00 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at