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17.11.2026 06:31:28
Kyeryong Construction Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kyeryong Construction Industrial präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 659,00 KRW gegenüber 2775,00 KRW im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 798,62 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 661,73 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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