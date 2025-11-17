Kyeryong Construction Industrial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kyeryong Construction Industrial lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2775,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 650,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kyeryong Construction Industrial 661,73 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 742,97 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at