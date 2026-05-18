Kyeryong Construction Industrial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kyeryong Construction Industrial äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 2765,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Kyeryong Construction Industrial einen Gewinn von 1785,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 670,71 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 668,59 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at