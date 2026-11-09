Kyivstar Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kyivstar Group stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kyivstar Group -0,410 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 349,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 297,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at