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03.08.2026 06:31:29
Kyivstar Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kyivstar Group äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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