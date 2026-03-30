Hills Aktie
WKN: 534484 / ISIN: AU000000HIL8
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30.03.2026 11:01:00
Kylie Jenner lists another mansion: The $20 million Hidden Hills starter home she bought when she was 19
Reality TV superstar Kylie Jenner has put her longtime California mansion on the market for $20.25 million—nearly 10 years after she scooped up the enormous home for almost half that price.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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