The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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30.06.2026 11:03:00
Kylie Jenner takes $48 million ‘concrete fortress’ in L.A. off the market
Kylie Jenner has removed her extraordinary concrete megamansion from the market—just six months after listing the modern Los Angeles dwelling for $48 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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