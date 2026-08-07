Kymera Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kymera Therapeutics hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Kymera Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,62 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kymera Therapeutics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 466,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 65,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 11,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at