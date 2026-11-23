Kymera Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QBSH / ISIN: US5015751044
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23.11.2026 18:08:19
Kymera Therapeutics Stock Rises 35% On Phase 2b Trial Success Of KT-621
(RTTNews) - Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) shares are up 34.72 percent, gaining $40.04 to $155.35 on Monday, after the clinical-stage biopharmaceutical company announced positive 16-week results from its Phase 2b BROADEN2 trial of KT-621, an oral STAT6 degrader being developed for moderate to severe atopic dermatitis.
KYMR is currently trading at $155.35, up from the previous close of $115.31 on the Nasdaq. The stock has traded between $135.95 and $156.77 during the session, with volume of approximately 3.99 million shares, compared with an average volume of 852,460. Its 52-week range is $63.69 to $156.77.
The trial met its endpoints, with all KT-621 doses showing significant improvements over placebo. The mid-dose group saw a 72% mean reduction in EASI scores and 62% achieving EASI-75. KT-621 was generally well tolerated, and Phase 3 trials are planned for mid-2027, pending regulatory approval.
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