(RTTNews) - Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) shares are up 34.72 percent, gaining $40.04 to $155.35 on Monday, after the clinical-stage biopharmaceutical company announced positive 16-week results from its Phase 2b BROADEN2 trial of KT-621, an oral STAT6 degrader being developed for moderate to severe atopic dermatitis.

KYMR is currently trading at $155.35, up from the previous close of $115.31 on the Nasdaq. The stock has traded between $135.95 and $156.77 during the session, with volume of approximately 3.99 million shares, compared with an average volume of 852,460. Its 52-week range is $63.69 to $156.77.

The trial met its endpoints, with all KT-621 doses showing significant improvements over placebo. The mid-dose group saw a 72% mean reduction in EASI scores and 62% achieving EASI-75. KT-621 was generally well tolerated, and Phase 3 trials are planned for mid-2027, pending regulatory approval.