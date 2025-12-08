Kymera Therapeutics Stock Soars 50% On Strong Atopic Dermatitis Trial Results

(RTTNews) - Kymera Therapeutics (KYMR) is up 38.46 percent, jumping $25.62 to $92.24 on Monday after reporting highly positive clinical results from its Phase 1b BroADen trial of KT-621, its first-in-class oral STAT6 degrader for atopic dermatitis.

Kymera is currently trading at $99.84 versus a previous close of $66.62 on the Nasdaq. The stock opened at $89.47 and has traded between $86.84 and $103.00 so far today, with volume at 5,319,985 shares.

The 52-week range stands at $19.44 to $103.00.