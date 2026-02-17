Kymera Therapeutics Aktie

WKN DE: A2QBSH / ISIN: US5015751044

Kymera Therapeutics Stock Up 120% in 1 Year as Fund Adds $3 Million More

On February 17, 2026, Rock Springs Capital Management disclosed a buy of 46,497 shares of Kymera Therapeutics (NASDAQ:KYMR), with the estimated transaction value at $3.14 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Rock Springs Capital Management LP increased its stake in Kymera Therapeutics by 46,497 shares. The estimated transaction value for the quarter was $3.14 million, based on the average closing price during the period. The fund’s quarter-end position in the stock rose in value by $13.17 million, a figure that includes both trading activity and price changes.Kymera Therapeutics is a biotechnology company leveraging targeted protein degradation to develop first-in-class therapies for serious diseases. Its pipeline includes multiple clinical-stage programs addressing significant unmet medical needs in immunology and oncology. With a focus on innovative science and strategic clinical development, Kymera aims to establish a competitive advantage in the biopharmaceutical industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kymera Therapeutics Inc Registered Shs 84,84 3,04%

