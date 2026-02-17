Kymera Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QBSH / ISIN: US5015751044
|
17.02.2026 21:16:40
Kymera Therapeutics Stock Up 120% in 1 Year as Fund Adds $3 Million More
On February 17, 2026, Rock Springs Capital Management disclosed a buy of 46,497 shares of Kymera Therapeutics (NASDAQ:KYMR), with the estimated transaction value at $3.14 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Rock Springs Capital Management LP increased its stake in Kymera Therapeutics by 46,497 shares. The estimated transaction value for the quarter was $3.14 million, based on the average closing price during the period. The fund’s quarter-end position in the stock rose in value by $13.17 million, a figure that includes both trading activity and price changes.Kymera Therapeutics is a biotechnology company leveraging targeted protein degradation to develop first-in-class therapies for serious diseases. Its pipeline includes multiple clinical-stage programs addressing significant unmet medical needs in immunology and oncology. With a focus on innovative science and strategic clinical development, Kymera aims to establish a competitive advantage in the biopharmaceutical industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kymera Therapeutics Inc Registered Shs
|
03.11.25
|Ausblick: Kymera Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kymera Therapeutics Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kymera Therapeutics Inc Registered Shs
|84,84
|3,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.