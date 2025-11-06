Kymera Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kymera Therapeutics äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26,20 Prozent auf 2,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at