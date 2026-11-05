Kyndryl Holdings Aktie
WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004
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05.11.2026 02:16:04
Kyndryl: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its earnings call, held on Nov. 4, 2026, for its fiscal 2027 second quarter ended Sept. 30, Kyndryl (NYSE:KD) announced that it reaffirmed its full-year financial outlook. Long-term investors care because the company is shifting toward higher-margin advisory work to expand free cash flow, or cash left after spending on operations and capital projects. Three things management said on the call stand out.
Kyndryl is expanding beyond traditional infrastructure maintenance by winning larger enterprise agreements. Over the last 12 months, the company secured 43 contracts worth over $50 million each, with 11 of those signed in fiscal Q2 alone, as customers upgraded core computing systems.
Gross margin, the percentage of revenue remaining after direct delivery costs, reached 22.5% in the first half of the fiscal year. Management expects cost reductions and automation in service delivery to drive additional margin expansion through the rest of the year.
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