Kyndryl Holdings Aktie
WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004
10.02.2026 16:10:00
Kyndryl: Aktie gecrasht, Finanzchef ausgetauscht
Beim Infrastruktur-Spezialisten Kyndryl brennt die Bude: Der Quartalsbericht verzögert sich, der Finanzvorstand geht und die Aktie stürzt ins Bodenlose.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
