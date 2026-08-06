Kyndryl Holdings Aktie
WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004
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06.08.2026 14:00:01
Kyndryl CEO Martin Schroeter Sells 79,267 Shares in Tax-Driven Disposition
Martin J. Schroeter, Chairman and CEO of Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE:KD), reported a disposition of 79,267 shares of common stock on August 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($13.48).Kyndryl Holdings is a global technology and IT infrastructure services specialist with 72,000 employees operating from New York City. The company generated $15.1 billion in revenue on a TTM basis, positioning it as a significant player in the enterprise IT services market. Kyndryl's competitive advantage derives from its comprehensive service portfolio spanning cloud computing, security, data analytics, and AI capabilities, enabling the firm to serve as an integrated technology partner for large-scale enterprise digital transformation initiatives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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