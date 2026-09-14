Kyndryl Holdings Aktie
WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004
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14.09.2026 20:29:56
Kyndryl Completes Acquisition Of Healthcare IT Leaders For Over $350 Mln
(RTTNews) - On Monday, Kyndryl Holdings, Inc. (KD), an IT company, announced that it has completed acquisition of Healthcare IT Leaders, LLC, an enterprise IT services provider serving hospitals and health systems across the United States, for up to $350 million, including a contingent performance-based earnout.
The transaction follows Kyndryl's announcement on August 10, of its intent to acquire the company.
Kyndryl's acquisition of Healthcare IT Leaders strengthens its healthcare IT capabilities by combining healthcare consulting and application services with Kyndryl's infrastructure and AI expertise. The deal expands Kyndryl's ability to support clinical, operational and workforce systems.
Healthcare IT Leaders' revenue was about 1% of Kyndryl's fiscal 2026 revenue, and the acquisition does not change Kyndryl's fiscal 2027 outlook. To maintain financial flexibility, Kyndryl has temporarily paused its share repurchase program.
On the NYSE, the shares were trading 2.36 percent higher at $13.47.
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