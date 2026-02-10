Kyndryl hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kyndryl hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kyndryl im vergangenen Quartal 3,86 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyndryl 3,74 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at