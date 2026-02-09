Kyndryl Holdings Aktie
WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004
|
09.02.2026 13:36:18
Kyndryl Holdings, Inc. Q3 Profit Declines
(RTTNews) - Kyndryl Holdings, Inc. (KD) announced earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $57 million, or $0.25 per share. This compares with $215 million, or $0.89 per share, last year.
Excluding items, Kyndryl Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $122 million or $0.52 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.1% to $3.859 billion from $3.744 billion last year.
Kyndryl Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $57 Mln. vs. $215 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.89 last year. -Revenue: $3.859 Bln vs. $3.744 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kyndryl Holdings
|
08.02.26
|Ausblick: Kyndryl verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Kyndryl zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Kyndryl präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kyndryl Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kyndryl Holdings
|18,62
|-6,46%