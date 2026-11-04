Kyndryl Holdings, Inc. Reveals Retreat In Q2 Income

(RTTNews) - Kyndryl Holdings, Inc. (KD) reported a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $59 million, or $0.27 per share. This compares with $68 million, or $0.29 per share, last year.

Excluding items, Kyndryl Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $92 million or $0.42 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.9% to $3.651 billion from $3.721 billion last year.

Kyndryl Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $59 Mln. vs. $68 Mln. last year. -EPS: $0.27 vs. $0.29 last year. -Revenue: $3.651 Bln vs. $3.721 Bln last year.