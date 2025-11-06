Kyndryl mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kyndryl äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kyndryl ein EPS von -0,190 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,40 Prozent zurück. Hier wurden 3,72 Milliarden USD gegenüber 3,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at