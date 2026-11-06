Kyndryl mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kyndryl präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,88 Prozent zurück. Hier wurden 3,65 Milliarden USD gegenüber 3,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at