Kyndryl präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyndryl präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kyndryl 3,62 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,74 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at