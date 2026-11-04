Kyndryl Holdings Aktie
WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004
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04.11.2026 16:56:05
Kyndryl Q2 Profit Drops, But Adj. Profit Rises; Shares Up
(RTTNews) - On Wednesday, Kyndryl (KD) reported lower income in the second quarter of 2026, compared to the same quarter last year.
The net income dropped to $59 million or $0.27 per share from $68 million or $0.29 per share in the previous year.
Adjusted net income went up to $92 million or $0.42 per share from $89 million or $0.38 per share in the previous year.
Adjusted EBITDA rose to $699 million from $641 million in the prior year.
Total costs and expenses narrowed to $3.539 billion from $3.622 billion last year.
Revenues dropped to $3.651 billion from $3.721 billion in the prior year.
On the NYSE, the shares were up 35.16 percent, trading at $17.49.
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|Kyndryl Holdings
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