Kyndryl vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kyndryl veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kyndryl 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,82 Prozent auf 3,77 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,850 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Kyndryl ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 15,09 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 15,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at