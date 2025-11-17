|
17.11.2025 06:31:29
Kyobo Securites hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kyobo Securites hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 273,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Kyobo Securites einen Gewinn von 531,00 KRW je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 261,42 Milliarden KRW – ein Plus von 57,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kyobo Securites 165,65 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
