Kyobo Securites hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kyobo Securites veröffentlichte am 19.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 151,59 KRW. Im Vorjahresviertel waren -135,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6296,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2 417,75 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37,80 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 1352,62 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kyobo Securites 1043,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 585,74 Prozent auf 4 526,13 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 660,04 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

