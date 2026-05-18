Kyobo Securites informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kyobo Securites hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 606,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyobo Securites noch ein Gewinn pro Aktie von 458,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kyobo Securites in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 234,98 Milliarden KRW im Vergleich zu 311,21 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at