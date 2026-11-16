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16.11.2026 06:31:29
Kyobo Securites verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kyobo Securites hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 76,00 KRW gegenüber 273,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 674,15 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 157,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kyobo Securites einen Umsatz von 261,42 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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