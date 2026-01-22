Kyocera CorpShs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Sh Aktie

Kyocera CorpShs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865545 / ISIN: US5015562037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 08:22:26

Kyocera Announces Absorption-type Company Split To Transfer Chemical Business To Sumitomo Bakelite

(RTTNews) - Kyocera (6971.T) said it resolved to transfer all shares of a company that Kyocera will establish to Sumitomo Bakelite. Before the share transfer, the company plans to have the Newly Established Company succeed to the chemical business - including the chemical business operated by KYOCERA Wuxi Electronic Materials Co., of which Kyocera owns all of the outstanding shares; the Target Business - by way of an absorption-type company split.

Kyocera will be the splitting company and the Newly Established Company will be the succeeding company in the absorption-type company split, and Kyocera will have the Newly Established Company succeed to the Target Business. There will be no increase or decrease in the capital of either Kyocera or the Newly Established Company upon the absorption-type company split.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kyocera CorpShs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Kyocera CorpShs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kyocera CorpShs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Sh 12,50 0,81% Kyocera CorpShs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen